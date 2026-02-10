Minnesota high school sports scores for Feb. 5-7

Top two teams advance to state
Stillwater 384, Forest Lake 376, Spring Lake Park/St. Anthony/Centennial 363, Mouinds View 352, Irondale 338, Mahtomedi 324, Roseville 321, White Bear Lake 302, St. Paul Como Park 292, Tartan 81, Mps. Edison 0.
State meet qualifiers
Greta Widenbrant, Stillwater, 33:57.7; Madeleine Bonnett, Forest Lake, 34:17.0; Greta Shockey, Stillwater, 34:29.6; Ada Burns, Stillwater, 34:31.8; Adde Rohrer, Spring Lake Park/St. Anthony/Centennial, 34:35.5; Azelle Besemann, Irondale, 35:13.9; Milla Erickson, Spring Lake Park/St. Anthony/Centennial, 36:03.4; Claire Secord, Mounds View, 36:14.1.
State Relay Team Qualifiers
Elinor Rogers/Mirabel Pestel, Roseville, 17:22.3; Marguerite Minich/Heidi Stoffregen, Stillwater, 17:28.7; Elena Johansen/Molly McCarthy, Forest Lake, 17:51.0.
Comments