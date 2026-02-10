Skip to main content
Strib Varsity Homepage

Minnesota high school sports scores for Feb. 5-7

Wrestling, skiing, gymnastics and boys swimming results from around the state.

Comment

By Joel Rippel

The Minnesota Star Tribune

ALPINE SKIING • BOYS

FEB. 5

LAKE

At Buck Hill

Edina 222, Minnetonka 178, Wayzata 176. Medalist: Bennett Johnson, Edina, 50.42.

ALPINE SKIING • GIRLS

FEB. 5

LAKE

At Buck Hill

Minnetonka 133, Wayzata 63, Edina 40. Medalist: Hadley Mascolo, Minnetonka, 53.64.

ADVERTISEMENT

GYMNASTICS GIRLS

FEB. 6

MINNESOTA

Related Coverage

St. Louis Park 105.8, St. Paul Johnson 56.15. All-around: Sophie Miller, St. Louis Park, 32.85.

FEB. 5

NORTHWEST SUBURBAN

Anoka 137.375, Coon Rapids 89.05. All-around: Kylee Loren, Anoka, 36.05.

WRIGHT COUNTY

Watertown-Mayer/Westonka 142.725, Glencoe-Silver Lake 122.8. All-around: Libby Moore, Watertown-Mayer/Westonka, 36.2.

NORDIC SKIING • BOYS

FEB. 5

SECTION 4 MEET

Top two teams advance to state

Stillwater 394, Mounds View 357, St. Paul Como Park 345, Spring Lake Park/St. Anthony/Centennial 341, Irondale 330, Mahtomedi 324, Forest Lake 318, Roseville 300, White Bear Lake 298, Mpls. Edison 72, Tartan 40

State meet qualifiers

George Nelson, Stillwater, 28:28.0; Ethan Albrecht, Mahtomedi, 29:44.4; Mo Schollett, Stillwater, 29:45.9; Will Foote, Stillwater, 29:49.9; Charlie Sanderson, Stillwater, 30:11.9; Jonas Hebert, Forest Lake, 30:44.6; Konrad Widenbrant, Stillwater, 30:51.2; Jackson Ashbach, Mounds View, 31:03.2; Sergei Viskovatykh, Mpls. Edison, 31:54.2; Alex Trapp, Spring Lake Park/St. Anthony/Centennial, 32:23.8.

State Relay Team Qualifiers

Talbot Ward/Wyatt Wolfe, Stillwater, 13:28.4; Colin Johnson/Henry Simmons, Como Park, 14:14.1; Ryan Hill-Malvick/Riley Fields, Mounds View, 15:18.2

NORDIC SKIING • GIRLS

FEB. 5

SECTION 4 MEET

Top two teams advance to state

Stillwater 384, Forest Lake 376, Spring Lake Park/St. Anthony/Centennial 363, Mouinds View 352, Irondale 338, Mahtomedi 324, Roseville 321, White Bear Lake 302, St. Paul Como Park 292, Tartan 81, Mps. Edison 0.

State meet qualifiers

Greta Widenbrant, Stillwater, 33:57.7; Madeleine Bonnett, Forest Lake, 34:17.0; Greta Shockey, Stillwater, 34:29.6; Ada Burns, Stillwater, 34:31.8; Adde Rohrer, Spring Lake Park/St. Anthony/Centennial, 34:35.5; Azelle Besemann, Irondale, 35:13.9; Milla Erickson, Spring Lake Park/St. Anthony/Centennial, 36:03.4; Claire Secord, Mounds View, 36:14.1.

State Relay Team Qualifiers

Elinor Rogers/Mirabel Pestel, Roseville, 17:22.3; Marguerite Minich/Heidi Stoffregen, Stillwater, 17:28.7; Elena Johansen/Molly McCarthy, Forest Lake, 17:51.0.

SWIMMING • BOYS

FEB. 6

ST. PAUL CITY

Como Park 462, Central 456, Highland Park 435, Humboldt/Washington 167, Johnson 166, Harding 97

WRESTLING • BOYS

FEB. 7

MINNESOTA

Chisago Lakes 48, St. Paul Washington 28

FEB. 5

SOUTH SUBURBAN

Eastview 49, Lakeville South 22

MINNESOTA

St. Paul Central 78, Mpls. Edison 5

Submit scores and results for boys and girls wrestling, boys swimming, gymnastics, skiing, dance and adaptive sports to varsityscores@startribune.com.

Comment

About the Author

Joel Rippel

News Assistant

Joel Rippel writes about sports for the Star Tribune.

See More

More From Strib Varsity

Strib Varsity Athletes of the Week: Winter sport achievers gather in a group of seven

Strib Varsity

Video: Lauren Hansen leads Monticello’s gymnastics team through transition into Class 2A

Gymnastics

Comments