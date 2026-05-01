Skip to main content
Strib Varsity Homepage

Minnesota high school sports scores for April 22-25

Badminton, track and field, golf and boys tennis results from across the state.

Comment

By Joel Rippel

The Minnesota Star Tribune

BADMINTON

APRIL 23

ST. PAUL CITY

Humboldt 4, Highland Park 3

APRIL 22

MINNESOTA

St. Paul Highland Park 6, Eden Prairie 1

GOLF • BOYS

APRIL 24

MINNESOTA

At Oakview G.C.

Alden-Conger 177, Martin County West 202. Medalist: Knox Larson, Martin County West, 41.

APRIL 22

Related Coverage

ST. PAUL CITY

At Highland 9 G.C.

Humboldt 230, Johnson 305. Medalist: Abdullahi Ahi, Humboldt, 50.

TOMAHAWK/VALLEY

At Mayflower G.C.

Sleepy Eye United 345, Alden-Conger 375, Gibbon-Fairfax-Winthrop 383, Springfield 386, Cedar Mountain 389, Truman/GHEC/Martin Luther 407, New Ulm Cathedral 415, St. James/Madelia 424, Martin County West 427, Buffalo Lake-Hector-Stewart 451, Wabasso 477. Medalists: Gavin Kester, Truman/GHEC/Martin Luther, Anders Coulson, Sleepy Eye United and Nolan Kucera, Sleepy Eye United, 84.

TRI-METRO

At Dwan G.C.

St. Anthony 156, Holy Angels 158, DeLaSalle 174, Bloomington Kennedy 202, Fridley 204, Cooper 231. Medalist (par 35): Isaac Kelly, St. Anthony, 35.

MINNESOTA

At Manitou Ridge G.C.

Concordia Academy 201, Hope Academy 209. Medalist: Charlie Olson, Hope Academy, 44.

GOLF • GIRLS

APRIL 24

HUTCHINSON INVITATIONAL

At Crow River G.C.

Delano 355, Marshall 362, Hutchinson 373, Dassel-Cokato 403, Mankato West 414, Litchfield 418, Mankato East 446, BOLD 483. Medalist (par 71): Elle Schweim, Hutchinson, 71.

APRIL 23

ST. PAUL CITY

At Roseville Cedarholm G.C.

Humboldt 194, Johnson 201.

APRIL 22

SOUTH SUBURBAN

At Valleywood G.C.

Lakeville North 341, Farmington and Rosemount 348, Prior Lake 350, Apple Valley 362, Lakeville South 367, Eastview 376, Eagan 381, Shakopee 402. Medalist (par 72): Chloe Friesz, Farmington, 77.

TOMAHAWK/VALLEY

At Mayflower G.C.

Springfield 408, Sleepy Eye United 413, Alden-Conference 424, St. James/Madelia 457, Truman/GHEC/Martin Luther 459, New Ulm Cathedral 472, Gibbon-Fairfax-Winthrop 476, Buffalo Lake-Hector-Stewart 480, Cedar Mountain 482, Martin County West 501, Wabasso 539. Medalist: Charlotte Berhow, Truman/GHEC/Martin Luther, 94.

TENNIS • BOYS

APRIL 25

NORTHWEST SUBURBAN

Rogers 5, Armstrong 2

MINNESOTA

Duluth East 6, Mahtomedi 1

Maple Grove 5, Lakeville North 1

Maple Grove 7, Mpls. Southwest 0

Rosemount 5, Armstrong 2

Stewartville 5, Westonka 2

Westonka 7, Columbia Heights 0

Westonka 5, St. James 2

APRIL 24

MINNESOTA

Westonka 6, Fairmont 1

APRIL 23

MINNESOTA

Blake 4, Minnetonka 3

Hibbing 6, Hermantown 1

Rock Ridge 7, Hermantown 0

APRIL 22

MINNESOTA

Hopkins 6, Armstrong 1

APRIL 21

WRIGHT COUNTY

Litchfield 5, Westonka 2

MINNESOTA

Crookston 7, Osakis 0

Hermantown 5, Stella Maris Academy 2

Osakis 4, Benson 3

TRACK AND FIELD • BOYS

APRIL 25

EDEN PRAIRIE INVITATIONAL

Rochester Century 116, Eastview 90, Eden Prairie 86, Orono 77, Park Center and Eagan 62, Mpls. North 51, Blake 42, Mpls. Southwest 41, PACT/Legacy 26, DeLaSalle 21, Breck 14, Mpls. South 10, Cretin-Derham Hall 4

LAKEVILLE NORTH MEGA MEET

Belle Plaine 166, Lakeville North 109, Bloomington Jefferson 74.5, Chaska 73, Burnsville 54, Bloomington Kennedy 52, Elk River 39, JWP/WEM 31, Apple Valley 27.5, St. Paul Highland Park 23, Red Wing 18, Parnassus Prep 17, Simley 14, Trinity/Unity 4

APRIL 24

BETHEL TRUE TEAM MEET

Blaine 1020.5, Rosemount 934.5, Stillwater 885.5, Mounds View 703.5, Wayzata 677, Minnetonka 444

HAMLINE ELITE MEET

Event winners

100: Clark, Osseo, 10.47.

100 wheelchair: Hovanetz, Elk River, 20.77.

200: Hoffman, Hastings, 21.22

400: Petersohn, Triton, 47.24.

800: Peterson, Anoka, 1:52.87.

1,600: Flipper, Andover, 4:08.74.

3,200: Semling, Winona Cotter/Hope Academy, 8:54.34.

110 high hurdles: Geiken, Farmington, 13.83.

300 hurdles: Jones, Osakis, 37.30.

4x100 relay: Zimmerman (Glidden, Lindgren, Schmit, Spence), 42.06.

4x200 relay: Hastings (Hanstad, Shatek, Strauss, Hoffman), 1:25.17.

4x400 relay: Hastings (Hoffman, Hanstad, Weber, Strauss), 3:17.35.

4x800 relay: Eagan (Frank, Jarosek, Phonprasansack, Wilske), 7:54.93.

Long jump: Walker, Moorhead, 23-2.5.

Triple jump: Wamah, Roseville, 47-9.5.

High jump: Russell, Mahtomedi, 6-8.

Pole vault: Schmidt, Chaska, 16-0.

Shot put: Koleosho, Bloomington Jefferson, 58-4.5.

Discus: Yonkey, Maple River, 179-8.

APRIL 23

NEW ULM INVITE

New Ulm 61, River Valley 60, St. James/Madelia 50, Mankato Loyola/Cleveland/MCA 8, Mayer Lutheran 4

NIBBE INVITATIONAL

At Lac qui Parle Valley

Hancock 138.5, Morris/Chokio-Alberta 105.5, Lac qui Parle Valley/Dawson-Boyd 85, Lakeview 79, Central Minnesota Christian 63, Ortonville 57.5, BOLD/Buffalo Lake-Hector 57, MACCRAY/Renville County West 51, Montevideo 29.5, Yellow Medicine East 28

APRIL 22

BYRON INVITATIONAL

Stewartville 195, Pine Island 186, Byron 136, Kasson-Mantorville 126, Medford 22

MINNEAPOLIS CITY

Southwest 101, Washburn 76, Edison 70, North 56, Roosevelt 52, South 42, Camden 36

TRACK AND FIELD • GIRLS

APRIL 25

EDEN PRAIRIE INVITE

Eden Prairie 112.5, Rochester Century 111.5, PACT/Legacy 77, park Center 75, Breck 70, Mpls. Southwest 66, Edina 60, Orono 57, DeLaSalle 47.5, Blake 15, Mpls. South 8, Mpls. North 3.5, Cretin-Derham Hall 1

LAKEVILLE NORTH MEGA MEET

Chaska 95, Elk River 72, Bloomington Jefferson 70.5, Belle Plaine 70, Lakeville North 64, Red Wing 55, JWP/WEM 54, St. Paul Highland Park 50, Irondale 46, Apple Valley 41.5, Trinity/Unity 28, Burnsville 24, Bloomington Kennedy 18, Simley 10, Parnassus Prep 4

APRIL 24

BETHEL TRUE TEAM MEET

Blaine 959.5, Stillwater 881, Rosemount 829.5, Wayzata 767.5, Mounds View 691.5, Minnetonka 545

HAMLINE ELITE MEET

Event winners

100: Kurtz, Rochester Mayo, 11.84.

100 wheelchair: Borgmeier, Mankato East, 17.53.

200: Magnus, Hastings, 24.28.

400: McGarry, Breck, 54.85.

800: Ross, Chaska, 2:07.59.

800 wheelchair: Borgmeier, Mankato East, 2:11.15.

1,600: LaMotte, Burnsville, 4:47.53.

3,200: Duffy, St. John’s Prep, 10:30.32.

100 hurdles: Tuttle, St. Paul Academy, 14.07.

300 hurdles: Richter, Mounds View, 42.44.

4x100 relay: Moorhead (Gaye, Erickson, Davis, Walthers), 48:03.

4x200 relay: Hastings (Jelks, Erickson, Appert, Magnus), 1:40.54.

4x400 relay: Maple Grove (Steel, Waite, Lang, M. Laux), 3:52.59.

4x800 relay: Maple Grove (M. Laux, D. Laux, Watson, Lang), 9:13.45.

Long jump: Lewis, Math & Science, 19-5.25.

Triple jump: Cooper, Elk River, 39-10.

High jump: Otto, St. Croix Lutheran, 5-4.

Pole vault: Wilson, Roseville, 12-6.

Shot put: Amusan, Rochester Century, 42-4.5.

Discus: Fahey, Forest Lake, 150-2.

APRIL 23

NEW ULM INVITE

New Ulm 61, St. James/Madelia 39, Mankato Loyola/Cleveland/MCA and River Valley 30, Mayer Lutheran 4

NIBBE INVITATIONAL

At Lac qui Parle Valley

Lac qui Parle Valley/Dawson-Boyd 110, BOLD/Buffalo Lake-Hector 100.5, Morris/Chokio-Alberta 94.5, MACCRAY/Renville County West 83, Hancock 73.5, Lakeview 64, Central Minnesota Christian 53.5, Yellow Medicine East 32.5, Ortonville 28.5, Montevideo 12

APRIL 22

BYRON INVITATIONAL

Byron 234.5, Stewartville 182, Pine Island 125, Kasson-Mantorville 85, Medford 20.5

MINNEAPOLIS CITY

Washburn 87, Southwest 84, Edison 78, South 63, Roosevelt 60, North 26, Camden 12

TRACK AND FIELD • MIXED

APRIL 24

HAMLINE ELITE MEET

4x400 relay: Hastings (Johnson, Erickson, Grunzke, Thomsen), 3:38.45.

Submit scores and results for boys and girls track and field, boys and girls golf, boys tennis, badminton and adaptive sports to varsityscores@startribune.com.

Comment

About the Author

Joel Rippel

News Assistant

Joel Rippel writes about sports for the Star Tribune.

See More

More From Greater Minnesota

Week 5: Minnesota girls badminton team and individual state rankings

Badminton

Strib Varsity Athletes of the Week: Meet 7 spring standouts

Strib Varsity

Comments