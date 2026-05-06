Minnesota high school sports scores and results for April 27-May 4

Badminton, track and field, golf and boys tennis results from across the state.

By Joel Rippel

The Minnesota Star Tribune

BADMINTON

APRIL 29

MINNESOTA

St. Paul Highland Park 5, Burnsville 2

APRIL 28

St. PAUL CITY

Johnson 6, Highland Park 1

APRIL 27

MINNESOTA

St. Paul Humboldt 5, Eden Prairie 2

GOLF • BOYS

MAY 4

TRI-METRO

At Columbia G.C.

Holy Angels 307, St. Anthony 343, DeLaSalle 353, Fridley 412, Bloomington Kennedy 419. Medalist (par 70): Isaac Kelly, St. Anthony, 75.

TOMAHAWK/VALLEY

At New Ulm C.C.

Sleepy Eye United 333, Alden-Conger 354, Cedar Mountain 367, Springfield 378, Gibbon-Fairfax-Winthrop 381, Truman/GHEC/Martin Luther 391, New Ulm Cathedral 393, St. James/Madelia 413, Martin County West 418, Wabasso 434, Buffalo Lake-Hector-Stewart 442. Medalist (par 71): Nolan Kucera, Sleepy Eye United, 74.

MAY 1

TRI-METRO

At Francis A. Gross G.C.

Holy Angels 154, St. Anthony 159. Medalist (par 35): Isaac Kelly, St. Anthony, 34.

APRIL 30

METRO EAST

At Oak Glen G.C.

St. Thomas Academy 290, Mahtomedi 298. Medalist: Eddie Sislo, St. Thomas Academy, 71.

MINNESOTA

At Oak View G.C.

Alden-Conger 183, Truman/GHEC/Martin Luther 185. Medalist: Gavin Kester, Truman/GHEC/Martin Luther, 39.

APRIL 29

ST. PAUL CITY

At Phalen G.C.

Central 163, Johnson 308. Medalist (par 35): Max Karvonen, Central, 36.

At Highland National G.C.

Highland Park 168, Humboldt 230. Medalist (par 36): Ben Thompson, Highland Park, 39.

APRIL 28

ST. PAUL CITY

At Highland National G.C.

Highland Park and Central 340, Como Park 398, Humboldt 486, Harding 525. Medalist (par 72): Everett Smith, Central, 80.

GOLF • GIRLS

MAY 4

SOUTH SUBURBAN

At Southern Hills G.C.

Lakeville North and Rosemount 352, Farmington 356, Prior Lake 366, Apple Valley 371, Eagan 382, Lakeville South 400, Shakopee 401, Eastview 415, Burnsville 418. Medalist (par 71): Jayla Mao, Farmington, 81.

ST. PAUL CITY

At Highland National G.C.

Central 268, Humboldt 284. Medalist: Nina Sande, Central, 58.

TOMAHAWK/VALLEY

At Oakdale G.C.

Springfield 390, Sleepy Eye United 413, St. James/Madelia 436, Gibbon-Fairfax-Winthrop 441, Truman/GHEC/Martin Luther 447, Cedar Mountain 453, Alden-Conger 454, Wabasso 463, New Ulm Cathedral and Martin County West 475, Buffalo Lake-Hector-Stewart inc. Medalist (par 72): Ava Lipetzky, Springfield, 91.

APRIL 30

At Oak View G.C.

Alden-Conger 236, GHEC/Martin Luther/Truman 242. Medalist: Charlotte Berhow, GHEC/Martin Luther/Truman 52.

APRIL 28

MINNESOTA

At North Links G.C.

GHEC/Martin Luther/Truman 453, Alden-Conger 455, St. James/Madelia 475. Medalist: Charlotte Berhow, GHEC/Martin Luther/Truman, 97.

TENNIS • BOYS

MAY 4

MINNESOTA

Wayzata 7, St. Paul Academy 0

MAY 2

LAKE

Eden Prairie 4, Minnetonka 3

MINNESOTA

Maple Grove 6, Eagan 1

Maple Grove 6, Hibbing 1

Minnetonka 6, St. Paul Academy 1

Rochester Mayo 6, Minnetonka 1

MAY 1

MINNESOTA

Minnetonka 7, Eagan 0

Westonka 5, Chaska 2

APRIL 30

LAKE

Minnetonka 5, Maple Grove 2

METRO WEST

Chaska 4, Waconia 3

MINNESOTA

Hermantown 4, Aitkin 3

Mounds Park Academy 6, St. Paul Highland Park 1

APRIL 29

LAKE

Wayzata 5, Edina 2

SUBURBAN EAST

East Ridge 5, Roseville 2

MINNESOTA

Grand Rapids 6, Hermantown 1

Maple Grove 5, Blaine 2

Mounds Park Academy 5, Hill-Murray 2

Stillwater 5, Mahtomedi 2

APRIL 28

INDEPENDENT METRO ATHLETIC

Breck 6, St. Paul Academy 1

LAKE

Minnetonka 6, Hopkins 1

Wayzata 7, Eden Prairie 0

METRO EAST

Mahtomedi 7, South St. Paul 1

METRO WEST

Bloomington Jefferson 7, St. Louis Park 0

NORTHWEST SUBURBAN

Totino-Grace 5, Armstrong 2

WRIGHT COUNTY

Hutchinson 7, Westonka 0

MINNESOTA

Schaeffer Academy 4, Mounds Park Academy 3

TRACK AND FIELD • BOYS

MAY 4

CLASS 2A, SECTION 2 TRUE TEAM

At St. Peter

Belle Plaine 398, Jordan 338, Fairmont 329, St. Peter 315, Marshall 239, Worthington 201, New Ulm 197, Tri-City United 178

MAY 2

DOC SAVAGE INVITE

At Hibbing

Hermantown 216, Hibbing 166.25, Rock Ridge 117, Mesabi East 57, Duluth East 47.5, Ely 29, Mountain Iron-Buhl 24, North Woods 20, Chisholm 15.25, Bigfork 1

MINNEHAHA ACADEMY INVITE

Minnehaha Academy 143, St. Thomas Academy 121, Mpls. Southwest 51, St. Croix Prep 13

MAY 1

CALEDONIA INVITATIONAL

La Crosse (Wis.) Central 65, La Crescent-Hokah 40, Caledonia/Spring Grove 24

COON RAPIDS INVITATIONAL

Coon Rapids 185, Osseo 155.5, Centennial 135.5, Duluth East 110, Nova Classical 67, Forest Lake 22, North Branch 17

DON FINERAN INVITATIONAL

At Spring Lake Park

Spring Lake Park 202.5, Irondale 136, Bloomington Kennedy 94, St. Croix Prep 75, St. Anthony 70, St. Agnes 62, North St. Paul 38.5, Trinity/Unity 32, Tartan 25

EDINA INVITATIONAL

Edina 147.83, Eden Prairie 146.33, Prior Lake 103.5, Bloomington Jefferson 72, Blake 69, East Ridge 66.33, Benilde-St. Margaret’s 9.5

FAIRMONT SENTINEL RELAYS

Class 2A

Fairmont 177.5, Lake Crystal-Wellcome Memorial/Nicollet 119, River Valley 103, St. James/Madelia 97.5, Mpls. North 86, Jackson County Central 60, Blue Earth Area 43

Class 1A

St. Clair/Immanuel Lutheran 178, North Union (Iowa) 132, Heron Lake-Okabena/Fulda 110, Fairmont II 98, GHEC/Truman/Martin Luther 70, Martin County West/Butterfield-Odin 49, Mt. Lake Area/Comfrey 40

WAYZATA RELAYS

Stillwater 188, Wayzata 142.5, Minnetonka 101.5, Brainerd 83, Mounds View 77.5, Waconia 72.5, Two Rivers 68, Woodbury 42

APRIL 30

LAKE

Eden Prairie 86.67, Minnetonka 54.33

METRO EAST

Hastings 104, Two Rivers 41, South St. Paul 37

Simley 92, Mahtomedi 46, Tartan 23

LAKE CITY INVITATIONAL

Dover-Eyota 122.5, Cannon Falls 117, Red Wing 112, Lake City 89, Kenyon-Wanamingo/Goodhue 85, Wabasha-Kellogg 29.5, Schaeffer Academy 18

PINE ISLAND INVITATIONAL

Pine Island 130.5, Austin 116, Triton 68, Byron 55.5, Stewartville 10

APRIL 29

MINNESOTA OPEN

Forest Lake 135, Farmington 120, Chaska 112.5, Mpls. Washburn 101, Orono 93, Rockford 80.5, Waconia 80, Chanhassen 78, Apple Valley 65, Mpls. Southwest 60, St. Louis Park 51, St. Cloud Tech 14

APRIL 28

NORTHWEST SUBURBAN

Blaine 163, Coon Rapids 76, Champlin Park 75, Andover 47, Totino-Grace 13

BOB STEWART INVITE

Stillwater 217, Mounds View 162, Cambridge-Isanti 96, Woodbury 95

JWP/WEM INVITE

Fairmont 225, JWP/WEM 184.5, Randolph 74.5, Mayer Lutheran 58, LeSueur-Henderson 55, New Richland-Hartland-Ellendale-Geneva 41

MAPLE GROVE INVITATIONAL

Park Center 162, St. Michael-Albertville 140.5, Maple Grove 127, Armstrong 112, Rocori 55.5, Mpls. Edison 44, Hill-Murray 24, Mpls. Camden 19

MONTEVIDEO INVITE

Montevideo 181, Morris/Chokio-Alberta 114, Lac qui Parle Valley/Dawson-Boyd 98.5, Central Minn. Christian 52, West Central Area 48, Yellow Medicine East 42.5

NEW ULM INVITE

Marshall 127, Minnesota Valley Lutheran 113, New Ulm 84.5, Windom 77, Redwood Valley 73, Sibley East 69, Tri-City United 65.5

STEVE HILL INVITE

Holdingford 211, Sauk Centre 133, New London-Spicer 101.5, Minnewaska Area 94, Eden Valley-Watkins/Kimball 57.5, Melrose 47, Barnesville 36, Ashby/Brandon-Evansville 16

STEWARTVILLE RELAYS

Stewartville 57, GMLOKS 33, Triton 24

TRACK AND FIELD • GIRLS

MAY 4

CLASS 2A, SECTION 2 TRUE TEAM

At St. Peter

St. Peter 425.5, Jordan 378.5, Fairmont 344.5, Tri-City United 322.5, Belle Plaine 267, Marshall 195, New Ulm 157.5, Worthington 92.5

MAY 2

DOC SAVAGE INVITE

At Hibbing

Hibbing 158, Rock Ridge 140, Hermantown 92.5, Ely 87.5, Chisholm 72, Mesabi East 62, Duluth East 20, Bigfork 18, Mountain Iron-Buhl 17, North Woods 8

MINNEHAHA ACADEMY INVITE

Minnehaha Academy 136, Mpls. Southwest 103, St. Croix Prep 40, Mpls. Roosevelt 18

MAY 1

CALEDONIA INVITATIONAL

La Crescent-Hokah 81, Caledonia/Spring Grove 52, La Crosse (Wis.) Central 6

COON RAPIDS INVITATIONAL

Centennial 145.5, Osseo 127.5, Duluth East 114, Coon Rapids 104.5, North Branch 76, Forest Lake 69.5, Nova Classical 50

DON FINERAN INVITATIONAL

At Spring Lake Park

Spring Lake Park 162.5, Irondale 120.5, St. Croix Prep 104.5, St. Anthony 99, Trinity/Unity 82, Bloomington Kennedy 51.5, St. Agnes 51, North St. Paul 36, Tartan 27

EDINA INVITATIONAL

Edina 168.5, Eden Prairie 160.5, Prior Lake 103.5, Bloomington Jefferson 82, East Ridge 67, Blake 30.5, Benilde-St. Margaret’s 11.5

FAIRMONT SENTINEL RELAYS

Class 2A

Fairmont 194, St. James/Madelia 101, River Valley 101.5, Lake Crystal-Wellcome Memorial/Nicollet 95, Jackson County Central 69, Blue Earth Area 66.5, Hutchinson 55, Mpls. North 11

Class 1A

St. Clair/Immanuel Lutheran 217, Fairmont II 127, Heron Lake-Okabena/Fulda 99, Martin County West/Butterfield-Odin 86, North Union (Iowa) 55, GHEC/Truman/Martin Luther 50, Mt. Lake Area/Comfrey 34

WAYZATA RELAYS

Wayzata 142, Minnetonka 115, Stillwater 104, Mounds View 90.5, Brainerd 82, Roseville 81.5, Two Rivers 70, Waconia 50, Woodbury 41

APRIL 30

LAKE

Minnetonka 71, Eden Prairie 70

Wayzata 99, Edina 15, Hopkins 13

METRO EAST

Hastings 88.5, South St. Paul 77, Two Rivers 16.5

Mahtomedi 81, Simley 63.5, Tartan 37.5

LAKE CITY INVITATIONAL

Dover-Eyota 125, Cannon Falls 105.5, Kenyon-Wanamingo/Goodhue 102.5, Lake City 95, Red Wing 89, Wabasha-Kellogg 59

PINE ISLAND INVITATIONAL

Byron 143, Austin 91.5, Pine Island 90.5, Triton 33, Stewartville 1

APRIL 29

MINNESOTA OPEN

Orono 163.5, Forest Lake 119, Waconia 111, Farmington 108, Apple Valley 95.5, Rockford 89, Chanhassen 64, Mpls. Southwest 61, Mpls. Washburn 53, St. Louis Park 21, St. Cloud Tech 11

APRIL 28

NORTHWEST SUBURBAN

Blaine 183, Andover 82, Coon Rapids 50, Champlin Park 38, Totino-Grace 24

JWP/WEM INVITE

Fairmont 210, JWP/WEM 168.33, New Richland-Hartland-Ellendale-Genevera 82, Le Sueur-Henderson 65.33, Mayer Lutheran 64.83 Hutchinson 61.5, Randolph 24, Minnesota Deaf 6

MAPLE GROVE INVITE

St. Michael-Albertville 165.5, Maple Grove 140.5, Rocori 119.5, Park Center 107, Armstrong 92, Hill-Murray 55.5, Mpls. Edison 18, Mpls. Camden 1

MONTEVIDEO INVITE

Montevideo 174.5, Morris/Chokio-Alberta 130, Lac qui Parle Valley/Dawson-Boyd 128, Central Minn. Christian 74, West Central Area 23, Yellow Medicine East 12.5

NEW ULM INVITE

Minnesota Valley Lutheran 167, Tri-City United 143, Marshall 90.5, New Ulm 78.5, Sibley East 57, Redwood Valley 47, Windom 26

STEVE HILL INVITE

Minnewaska Area 172, Holdingford 129, New London-Spicer 112.5, Barnesville 77, Eden Valley-Watkins/Kimball 74, Sauk Centre 62, Ashby/Brandon-Evansville 42.5, Melrose 31

STEWARTVILLE RELAYS

Stewartville 54, GMLOKS 43, Triton 10

Submit scores and results for boys and girls track and field, boys and girls golf, boys tennis, badminton and adaptive sports to varsityscores@startribune.com.

