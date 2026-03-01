Boys swimming and diving state meet results

50 freestyle: Mechtel, St. Thomas Academy, 20.80; Greeley, St. Thomas Academy, 21.13; Bergs, Northfield, 21.23; Runkle, Sartell-St. Stephen, 21.40; Sheets, Willmar, 21.71; Borg, Dassel-Cokato/Litchfield, 21.86; Sznewajs, Breck/Blake, 21.96; Blom, Montevideo, 22.18.
Diving: G. Fish, Orono, 558.25; Mikkelson, Red Wing, 463.25; Stalboerger, Melrose/Sauk Centre, 435.25; Jaenchen, Orono, 432.5; Ferris, Faribault, 407.65; Rodine, Sartell-St. Stephen, 394.05; Nelson, Red Wing, 362.10; Johnson, Mesabi East, 329.8.
100 butterfly: Bartell, Mankato East, 49.35; Frerichs, Breck/Blake, 50.63; McGuire, St. Thomas Academy, 50.82; Redetzke, Northfield, 50.85; Fourquette, Princeton, 51.82; Lenarz, Sartell-St. Stephen, 52.11; Hansen, Fergus Falls, 52.31; Merritt, Sauk Rapids-Rice, 53.04.
100 freestyle: Bergs, Northfield, 46.84; Greeley, St. Thomas Academy, 47.16; Stenson, Hibbing, 47.60; Albjerg, Sartell-St. Stephen, 48.28; Schumacher, St. Paul Como Park, 48.30; Borg, Dassel-Cokato/Litchfield, 48.33; Holm, Mpls. Southwest, 48.57; Defries, Dassel-Cokato/Litchfield, 48.62.
500 freestyle: Zeruhn, St. Thomas Academy, 4:40.56; Wright, Breck/Blake, 4:46.11; Yerks, Hutchinson, 4:46.25; Peters, Benilde-St. Margaret’s, 4:46.52; Ritzenthaler, St. Thomas Academy, 4:53.34; Wolf, Benilde-St. Margaret’s, 4:55.92; Tuel, Fergus Falls, 4:58.51; Votava, Fergus Falls, 5:00.13.
200 freestyle relay: St. Thomas Academy (Mechtel, Greeley, Ritzenthaler, Zeruhn), 1:25.06; Sartell-St. Stephen 1:26.97; Dassel-Cokato/Litchfield 1:27.70; Northfield 1:27.75; Mpls. Southwest 1:28.83; Willmar 1:29.12; Breck/Blake 1:29.28; Hibbing 1:29.52.
