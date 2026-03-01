Skip to main content
Boys swimming and diving state meet results

Final team and event scores from the University of Minnesota’s Jean K. Freeman Aquatic Center on Feb. 28.

Elliot Bartell of Mankato East completes in the 100-yard butterfly at the MSHSL swimming and diving Class A championships Feb. 28 at the University of Minnesota’s Jean K. Freeman Aquatic Center in Minneapolis. ] ANTHONY SOUFFLE • anthony.souffle@startribune.com (Anthony Souffle)
By Joel Rippel

The Minnesota Star Tribune

SWIMMING • BOYS

FEB. 28

STATE MEET

Class 2A

Team scores

Edina 340, Minnetonka 312, Wayzata 184, Rochester Century 182, St. Cloud 134, Duluth East 124, Prior Lake 119, Rochester Mayo 89, Irondale 84, Waconia 75.

Chanhassen/Chaska 68, Mounds View 61, Champlin Park 52, Moorhead 49, Brainerd 41, Eden Prairie 40; Woodbury 38, Centennial 36, Lakeville South 32, Apple Valley 29.

Osseo 27, Austin and Elk River 23, Lakeville North 17, Alexandria and Minnetonka 16, Forest Lake, Buffalo and Anoka 13, Farmington 12.

Stillwater 7, St. Paul Central and Shakopee 6, Andover 4, Rosemount and Mpls. South/Washburn/Roosevelt 3.

Individual finals

200 medley relay: Wayzata (Carr, Landry, Lou, Pei), 1:29.99; Edina 1:30.40; Minnetonka 1:31.33; Rochester Century 1:32.12; Prior Lake 1:33.21; St. Cloud 1:33.64; Chanhassen/Chaska 1:34.56; Eden Prairie 1:35.57

200 freestyle: Joyner, Rochester Mayo, 1:35.03; Megahan, Irondale, 1:38.62; Solt, Prior Lake, 1:38.66; Dewitt, Minnetonka, 1:40.49; Allocco, Edina, 1:40.81; Thurk, Edina, 1:41.13; Pei, Wayzata, 1:41.42; Irwin, Minnetonka, 1:41.53.

200 IM: Davis, St. Cloud, 1:46.22; Hemberger, Edina, 1:49.73; Lou, Wayzata, 1:49.99; Bobick, St. Cloud, 1:50.21; Bargfrede, Rochester Century, 1:50.56; Swanson, Waconia, 1:52.80; Warren, Duluth East, 1:53.63; Nagel, Minnetonka, 1:53.97.

50 freestyle: Bai, Mounds View, 20.30; J. Zelen, Duluth East, 20.48; Holmes, Rochester Century, 20.53; Beaudette, Prior Lake, 20.76; Leasure, Rochester Mayo, 20.90; Landry, Wayzata, 20.91; Finucane-Tuccio, Minnetonka, 20.94; Framke, Anoka, 21.40.

Diving: Lor, Champlin Park, 536.3; Frey, Edina, 479.25; Yannopoulo, Edina, 417.15; Kavati, Edina, 410.05; Muscha, Alexandria, 409.80; Livermore, Forest Lake, 395.65; Peterson, Apple Valley, 387.4; McGill, Lakeville South, 375.95.

100 butterfly: Davis, St. Cloud, 47.01; Carr, Wayzata, 47.81; Hemberger, Edina, 48.89; Megahan, Irondale, 48.95; Finucane-Tuccio, Minnetonka, 49.63; Krings, Osseo, 49.64; Lou, Wayzata, 50.00; Truskowski, Rochester Century, 50.15.

100 freestyle: J. Zelen, Duluth East, 43.78; Bai, Mounds View, 44.52; B. Jabs, Minnetonka, 44.84; Curran, Edina, 44.94; Solt, Prior Lake, 45.36; Holmes, Rochester Century, 45.60; Swanson, Waconia, 45.99; Day, Brainerd, 46.23.

500 freestyle: Joyner 4:20.78, Allocco, Edina, 4:33.65; W. Jabs, Minnetonka, 4:34.90; Thurk, Edina, 4:36.75; Roehl, Minnetonka, 4:39.09; Sims, Buffalo, 4:40.72; Lund, Minnetonka, 4:41.13; Lenzen, Apple Valley, 4:41.89.

200 freestyle relay: Duluth East (J. Zelen, Warren, W. Zelen, Stone), 1:23.99; Minnetonka 1:24.28; Edina 1:24.32; Rochester Century 1:24.52; Rochester Mayo 1:24.66; Irondale 1:25.22; Wayzata 1:25.51; Moorhead 1:26.83.

100 backstroke: Curran, Edina, 47.97; Dahl, Austin, 48.15; B. Jabs, Minnetonka, 48.54; Truskowski, Rochester Century, 50.42; Helmers, Prior Lake, 50.62; Nagodavithana, Moorhead, 51.08; Evenson, Lakeville South, 51.46; Carr, Wayzata, DQ.

100 breaststroke: Beaudette, Prior Lake, 54.95; Bargfrede, Rochester Century, 55.61; Goepfrich, Edina, 55.99; Bobick, St. Cloud, 56.59; Krings, Osseo, 56.62; Warain, Chanhassen/Chaska, 56.95; Landry, Wazyata, 57.06; Riolo, Edina, 58.05.

400 freestyle relay: Minnetonka (B. Jabs, Liudahl, Dewitt, Irwin), 3:02.18; St. Cloud 3:06.57; Wayzata 3:06.98; Edina 3:08.23; Duluth East 3:09.22; Rochester Century 3:09.72; Waconia 3:09.89; Rochester Mayo DQ.

Class 1A

Team scores

St. Thomas Academy 347, Breck/Blake 210, Northfield 180, Sartell-St. Stephen 158, Orono 151, Fergus Falls 131, Dassel-Cokato/Litchfield 101, Grand Rapids, 100, Benilde-St. Margaret’s 97, Mpls. Southwest 90.

Hibbing 87.5, Winona/Winona Cotter 72, Delano/Watertown-Mayer 66, Hutchinson 63, Montevideo 57, St. Paul Como Park 53, Willmar 51, Melrose/Sauk Centre 49, Mankato East 44, Cretin-Derham Hall 39.

Red Wing 31, Mesabi East 26, Sauk Rapids-Rice 23, Mankato West 21.5, Princeton 21, Hill-Murray 15, Faribault 14, Detroit Lakes 7, Park Rapids, 6, Westonka 5, Proctor 4, Chisago Lakes 3.

Individual finals

200 medley relay: St. Thomas Academy (Miller, Mechtel, McGuire, Greeley), 1:31.95; Hibbing 1:37.24; Grand Rapids 1:37.62; Breck/Blake 1:38.53; Orono 1:39.15; Winona/Winona Cotter 1:39.29; Fergus Falls 1:39.70; Northfield 1:39.82.

200 freestyle: Redetzke, Northfield, 1:42.05; McGuire, St. Thomas Academy, 1:42.56; Quinn, St. St. Thomas Academy, 1:44.24; Foster, Cretin-Derham Hall, 1:44.38; Christopher, Montevideo, 1:44.66; Lenarz, Sartell-St. Stephen, 1:44.95; Ritzenthaler, St. Thomas Academy, 1:45.24; Zeruhn, St. Thomas Academy, 1:45.59.

200 IM: Miller, St. Thomas Academy, 1:53.10; Frerichs, Breck/Blake, 1:53.96; Peters, Benilde-St. Margaret’s, 1:56.07; Mitchell, Orono, 1:57.36; E. Fish, Orono, 1:58.24; Baumgartner, Winona/Winona Cotter, 1:59.18; Becker, Delano/Watertown-Mayer, 2:00.77; Wright, Breck/Blake, 2:00.83.

50 freestyle: Mechtel, St. Thomas Academy, 20.80; Greeley, St. Thomas Academy, 21.13; Bergs, Northfield, 21.23; Runkle, Sartell-St. Stephen, 21.40; Sheets, Willmar, 21.71; Borg, Dassel-Cokato/Litchfield, 21.86; Sznewajs, Breck/Blake, 21.96; Blom, Montevideo, 22.18.

Diving: G. Fish, Orono, 558.25; Mikkelson, Red Wing, 463.25; Stalboerger, Melrose/Sauk Centre, 435.25; Jaenchen, Orono, 432.5; Ferris, Faribault, 407.65; Rodine, Sartell-St. Stephen, 394.05; Nelson, Red Wing, 362.10; Johnson, Mesabi East, 329.8.

100 butterfly: Bartell, Mankato East, 49.35; Frerichs, Breck/Blake, 50.63; McGuire, St. Thomas Academy, 50.82; Redetzke, Northfield, 50.85; Fourquette, Princeton, 51.82; Lenarz, Sartell-St. Stephen, 52.11; Hansen, Fergus Falls, 52.31; Merritt, Sauk Rapids-Rice, 53.04.

100 freestyle: Bergs, Northfield, 46.84; Greeley, St. Thomas Academy, 47.16; Stenson, Hibbing, 47.60; Albjerg, Sartell-St. Stephen, 48.28; Schumacher, St. Paul Como Park, 48.30; Borg, Dassel-Cokato/Litchfield, 48.33; Holm, Mpls. Southwest, 48.57; Defries, Dassel-Cokato/Litchfield, 48.62.

500 freestyle: Zeruhn, St. Thomas Academy, 4:40.56; Wright, Breck/Blake, 4:46.11; Yerks, Hutchinson, 4:46.25; Peters, Benilde-St. Margaret’s, 4:46.52; Ritzenthaler, St. Thomas Academy, 4:53.34; Wolf, Benilde-St. Margaret’s, 4:55.92; Tuel, Fergus Falls, 4:58.51; Votava, Fergus Falls, 5:00.13.

200 freestyle relay: St. Thomas Academy (Mechtel, Greeley, Ritzenthaler, Zeruhn), 1:25.06; Sartell-St. Stephen 1:26.97; Dassel-Cokato/Litchfield 1:27.70; Northfield 1:27.75; Mpls. Southwest 1:28.83; Willmar 1:29.12; Breck/Blake 1:29.28; Hibbing 1:29.52.

100 backstroke: Hansen, Fergus Falls, 52.29; Bartell, Mankato East, 52.67; O’Halloran, Breck/Blake, 52.90; Williamson, St. Paul Como Park, 53.99; Rokala, Benilde-St. Margaret’s, 54.03; Truong, Breck/Blake, 54.38; E. Fish, Orono, 52.92; Stenson, Hibbing, 54.97.

100 breaststroke: Mechtel, St. Thomas Academy, 54.98; Baumgartner, Winona/Winona Cotter, 56.52; Miller, St. Thomas Academy, 57.43; Vidmar, Grand Rapids, 58.00; Graham, Northfield, 58.16; Isenberg, Hutchinson, 59.50; Mitchell, Orono, 1:00.30; Sheets, Willmar, 1:01.75.

400 freestyle relay: St. Thomas Academy (Zeruhn, Ritzenthaler, Quinn, McGuire), 3:09.23; Sartell-St. Stephen 3:13.07; Northfield 3:13.96; Mpls. Southwest 3:15.03; Fergus Falls 3:15.36; Dassel-Cokato/Litchfield 3:15.70; Breck/Blake 3:16.53; Benilde-St. Margaret’s 3:18.13.

