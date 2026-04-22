The Minnesota Star Tribune
Badminton, track and field, golf and boys tennis results from around the state.
By Joel Rippel
April 22, 2026 at 10:56 PM
APRIL 21
ST. PAUL CITY
Highland Park 7, Washington 0
At Phalen G.C.
Humboldt 214, Harding 246. Medalist: Maxx Vang, Harding, 46.
MINNESOTA
At Keller G.C.
St. Anthony 165, Concordia Academy 177. Medalist (par 35): Joe Hubbard, Concordia Academy, 36.
APRIL 20
TRI-METRO
At Gross National G.C.
Holy Angels and St. Anthony 168, DeLaSalle 174, Richfield 206, Bloomington Kennedy 232, Fridley 236, Cooper 272. Medalist (par 35): Isaac Kelly, St. Anthony, 34.
APRIL 16
At Columbia G.C.
Providence Academy 155, DeLaSalle 179. Medalists (par 35): Ben Freshwater, Providence Academy, 38; Liam Sweet, Providence Academy, 38; Thomas Hughes, Providence Academy, 38.
INDEPENDENT METRO ATHLETIC
Blake 4, St. Paul Academy 3
LAKE
Wayzata 6, Minnetonka 1
METRO EAST
Mahtomedi 5, Hastings 2
Bloomington Jefferson 4, Eastview 3
Breck 6, St. Thomas Academy 1
Roseville 4, Mahtomedi 3
Wayzata 5, Mounds View 2
Willmar 4, Osakis 3
APRIL 18
Hibbing 4, Westonka 3
Rock Ridge 6, Westonka 1
St. Paul Academy 6, Mounds Park Academy 1
Eden Prairie 5, Minnetonka 2
Maple Grove 5, Buffalo 2
Wayzata 7, St. Michael-Albertville 0
Mahtomedi 7, Tartan 0
METRO WEST
Bloomington Jefferson 5, Chaska 2
Waconia 5, St. Louis Park 2
Armstrong 5, Westonka 2
BIG 9
Northfield 78, Winona 71, Faribault 30
BLOOMING PRAIRIE INVITE
JWP/WEM 181, St. Clair/Immanuel Lutheran 112, United South Central/Alden-Conger 105.5, Mankato Loyola/Cleveland/MCA 81, New Richland-Hartland-Ellendale-Geneva 69.5, Medford 37, Blooming Prairie 16
CANNON FALLS INVITE
Cannon Falls 164, Zumbrota-Mazeppa 162, Kenyon-Wanamingo/Goodhue 110, Lake City 99, Randolph 95, Red Wing 16, Minnesota Deaf 6, Metro Deaf 4
CHANHASSEN INVITE
Chanhassen 125.25, Chaska 122.75, Holy Family 67.25, Bloomington Jefferson 46.75, Orono 10
HOPKINS TRUE TEAM INVITE
Cambridge-Isanti 916.5, St. Michael-Albertville 851, Edina 774.5, Farmington 753, Armstrong 667.5, Hopkins 625.5
Two Rivers 149, St. Thomas Academy 128, Hastings 123, Mahtomedi 111, North St. Paul 58, South St. Paul 49, Simley 30, Hill-Murray 27, Tartan 23
ROSEVILLE INVITE
Spring Lake Park 155, Forest Lake 139, Roseville 84, East Ridge 63, Buffalo 46, Concordia Academy 33, St. Paul Central 21, St. Paul Academy 13
Rochester Century 95, Mankato West 74.5, Red Wing 16.5
New Prague 65, Orono 54, Waconia 47
Northfield 75.5, Winona 62.5, Faribault 47
St. Clair/Immanuel Lutheran 144, JWP/WEM 133, Mankato Loyola/Cleveland/MCA 112, New Richland-Hartland-Ellendale-Geneva 89, Blooming Prairie 81.5, United South Central/Alden-Conger 24, Medford 22.5
Cannon Falls 173, Kenyon-Wanamingo/Goodhue 141, Lake City 121, Zumbrota-Mazeppa 76, Red Wing 42, Randolph 41, Minnesota Deaf 18, Metro Deaf 5
Chaska 144.5, Chanhassen 114, Holy Family 39, Orono 38, Bloomington Jefferson 23.5
Edina 893.5, Hopkins 780, White Bear Lake 779, St. Michael-Albertville 776, Farmington 747, Armstrong 537.5
Hastings 168.5, Two Rivers 152, Hill-Murray 103.5, Mahtomedi 94.5, South St. Paul 91, North St. Paul 33, Tartan 31.5, Simley 11
Roseville 146, Forest Lake 112, Buffalo 87, Concordia Academy 68, Spring Lake Park 60, St. Paul Academy 42, East Ridge 29, St. Paul Central 10
Mankato West 97.5, Rochester Century 79.5, Red Wing 9
Waconia 77.5, New Prague 62.5, Orono 27
