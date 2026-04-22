Minnesota high school sports scores for April 16-21

Badminton, track and field, golf and boys tennis results from around the state.

By Joel Rippel

The Minnesota Star Tribune

BADMINTON

APRIL 21

ST. PAUL CITY

Highland Park 7, Washington 0

GOLF • BOYS

APRIL 21

ST. PAUL CITY

At Phalen G.C.

Humboldt 214, Harding 246. Medalist: Maxx Vang, Harding, 46.

MINNESOTA

At Keller G.C.

St. Anthony 165, Concordia Academy 177. Medalist (par 35): Joe Hubbard, Concordia Academy, 36.

APRIL 20

TRI-METRO

At Gross National G.C.

Holy Angels and St. Anthony 168, DeLaSalle 174, Richfield 206, Bloomington Kennedy 232, Fridley 236, Cooper 272. Medalist (par 35): Isaac Kelly, St. Anthony, 34.

APRIL 16

MINNESOTA

At Columbia G.C.

Providence Academy 155, DeLaSalle 179. Medalists (par 35): Ben Freshwater, Providence Academy, 38; Liam Sweet, Providence Academy, 38; Thomas Hughes, Providence Academy, 38.

TENNIS • BOYS

APRIL 21

INDEPENDENT METRO ATHLETIC

Blake 4, St. Paul Academy 3

LAKE

Wayzata 6, Minnetonka 1

METRO EAST

Mahtomedi 5, Hastings 2

APRIL 20

MINNESOTA

Bloomington Jefferson 4, Eastview 3

Breck 6, St. Thomas Academy 1

Roseville 4, Mahtomedi 3

Wayzata 5, Mounds View 2

Willmar 4, Osakis 3

APRIL 18

MINNESOTA

Hibbing 4, Westonka 3

Rock Ridge 6, Westonka 1

APRIL 16

INDEPENDENT METRO ATHLETIC

St. Paul Academy 6, Mounds Park Academy 1

LAKE

Eden Prairie 5, Minnetonka 2

Maple Grove 5, Buffalo 2

Wayzata 7, St. Michael-Albertville 0

METRO EAST

Mahtomedi 7, Tartan 0

METRO WEST

Bloomington Jefferson 5, Chaska 2

Waconia 5, St. Louis Park 2

MINNESOTA

Armstrong 5, Westonka 2

TRACK AND FIELD • BOYS

APRIL 21

BIG 9

Northfield 78, Winona 71, Faribault 30

BLOOMING PRAIRIE INVITE

JWP/WEM 181, St. Clair/Immanuel Lutheran 112, United South Central/Alden-Conger 105.5, Mankato Loyola/Cleveland/MCA 81, New Richland-Hartland-Ellendale-Geneva 69.5, Medford 37, Blooming Prairie 16

CANNON FALLS INVITE

Cannon Falls 164, Zumbrota-Mazeppa 162, Kenyon-Wanamingo/Goodhue 110, Lake City 99, Randolph 95, Red Wing 16, Minnesota Deaf 6, Metro Deaf 4

CHANHASSEN INVITE

Chanhassen 125.25, Chaska 122.75, Holy Family 67.25, Bloomington Jefferson 46.75, Orono 10

HOPKINS TRUE TEAM INVITE

Cambridge-Isanti 916.5, St. Michael-Albertville 851, Edina 774.5, Farmington 753, Armstrong 667.5, Hopkins 625.5

METRO EAST

Two Rivers 149, St. Thomas Academy 128, Hastings 123, Mahtomedi 111, North St. Paul 58, South St. Paul 49, Simley 30, Hill-Murray 27, Tartan 23

ROSEVILLE INVITE

Spring Lake Park 155, Forest Lake 139, Roseville 84, East Ridge 63, Buffalo 46, Concordia Academy 33, St. Paul Central 21, St. Paul Academy 13

APRIL 20

BIG 9

Rochester Century 95, Mankato West 74.5, Red Wing 16.5

METRO WEST

New Prague 65, Orono 54, Waconia 47

TRACK AND FIELD • GIRLS

APRIL 21

BIG 9

Northfield 75.5, Winona 62.5, Faribault 47

BLOOMING PRAIRIE INVITE

St. Clair/Immanuel Lutheran 144, JWP/WEM 133, Mankato Loyola/Cleveland/MCA 112, New Richland-Hartland-Ellendale-Geneva 89, Blooming Prairie 81.5, United South Central/Alden-Conger 24, Medford 22.5

CANNON FALLS INVITE

Cannon Falls 173, Kenyon-Wanamingo/Goodhue 141, Lake City 121, Zumbrota-Mazeppa 76, Red Wing 42, Randolph 41, Minnesota Deaf 18, Metro Deaf 5

CHANHASSEN INVITE

Chaska 144.5, Chanhassen 114, Holy Family 39, Orono 38, Bloomington Jefferson 23.5

HOPKINS TRUE TEAM INVITE

Edina 893.5, Hopkins 780, White Bear Lake 779, St. Michael-Albertville 776, Farmington 747, Armstrong 537.5

METRO EAST

Hastings 168.5, Two Rivers 152, Hill-Murray 103.5, Mahtomedi 94.5, South St. Paul 91, North St. Paul 33, Tartan 31.5, Simley 11

ROSEVILLE INVITE

Roseville 146, Forest Lake 112, Buffalo 87, Concordia Academy 68, Spring Lake Park 60, St. Paul Academy 42, East Ridge 29, St. Paul Central 10

APRIL 20

BIG 9

Mankato West 97.5, Rochester Century 79.5, Red Wing 9

METRO WEST

Waconia 77.5, New Prague 62.5, Orono 27

