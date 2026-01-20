Skip to main content
Strib Varsity Homepage

Minnesota high school sports scores for Jan. 15-17

Scores and results for boys and girls wrestling, skiing, boys swimming and gymnastics from around the state.

Comment

By Joel Rippel

The Minnesota Star Tribune

ALPINE SKIING • BOYS

JAN. 16

SOUTH SUBURBAN

At Buck Hill

Rosemount 424, Eastview 363, Eagan 345. Medalist: Bennett Simmering, Rosemount, 53.16.

ALPINE SKIING • GIRLS

JAN. 16

SOUTH SUBURBAN

At Buck Hill

Prior Lake 301, Lakeville South 239, Apple Valley 169. Medalist: Kovyn Rice, Prior Lake, 48.75.

ADVERTISEMENT

GYMNASTICS • GIRLS

JAN. 17

PARK OF COTTAGE GROVE INVITE

Related Coverage

Owatonna 142.85, East Ridge 139.2, Sartell-St. Stephen 138.4, Woodbury 137.75, Park-Cottage Grove 135.45, Mpls. Southwest 134.7, White Bear Lake 133.05, Stillwater 131.85, Mpls. Washburn 128.2, Wayzata 126.0, St. Paul 120.05, Roseville 118.1. All-Around: Ellie Blum, Owatonna, 36.4.

TORNADO TUMBLE

At Anoka

Monticello 146.8, Lakeville South 143.3, St. Michael-Albertville 141.7, Elk River/Zimmerman 140.35, Hopkins 139.75, Rogers 138.65, Big Lake 138.55, Anoka 137.15, Perham/New York Mills 136.95. All-around: Lauren Hansen, Monticello, 37.55.

JAN. 15

Lake

Minnetonka 133.075, Maple Grove 125.85. All-around: Symone Vesledahl, Minnetonka, 33.275.

SWIMMING • BOYS

JAN. 17

CLASS 2A TRUE TEAM SECTIONS

Section 1

Lakeville North 1464, Rochester Century 1320, Rochester Mayo 1123, Farmington 1028, Owatonna 738, Rochester John Marshall 610, Austin 603, Lakeville South 542

Section 6

Edina 1525, Mpls. South/Washburn/Roosevelt 1085, Hopkins 936, St. Louis Park 672, St. Paul Highland Park 548, Burnsville 490, Bloomington Kennedy 371.

CLASS 1A TRUE TEAM SECTIONS

Section 1

Northfield 1753.5, Mankato West 1646, Winona 1576, Simley 1248.5, Mankato East 1067, Faribault 606.

Section 2

St. Thomas Academy 1013, Orono 906, Breck/Blake 827, Cretin-Derham Hall 624, Benilde-St. Margaret’s 578, Westonka 259.

Section 3

Delano/Watertown-Mayer 966, Montevideo 746, Willlmar 704, Hutchinson 789, Princeton 628, Dassel-Cokato/Litchfield 617.

Section 4

No meet held.

Section 5

Sartell 1231, Melrose/Sauk Centre 1115, Fergus Falls 981, Sauk Rapids-Rice 723, Detroit Lakes 574, Morris 440, Park Rapids 425.

Section 6

Grand Rapids 1405, Mesabi East 1077, Hibbing 932, Proctor 517, International Falls 516, Rock Ridge 506, Chisholm 398.

JAN. 16

ST. PAUL CITY

Central 96, Humboldt/Washington 43

Como Park 95, Johnson 58

WRESTLING • BOYS

JAN. 16

SOUTH SUBURBAN

Eastview 54, Burnsville 15

JAN. 17

EAST RIDGE TOURNAMENT

Stillwater 277.5, Waconia 144, Totino-Grace 143, St. Francis 139.5, Ellsworth (Wis.) 121.5, St. Michael-Albertville 91, Stewartville 63.5, East Ridge 47.5, Cretin-Derham Hall 44.5, St. Paul Johnson 43, Wabasha-Kellogg 27.5, Eden Prairie 23, Medford 11, Cooper 7.

ST. CROIX LUTHERAN TOURNAMENT

Waterville-Elysian-Morristown/Janesville-Waldorf-Pemberton 215, Cannon Falls 172.5, Ogilvie 136, Chisago Lakes 126, Armstrong 106.5, North Branch 101.5, St. Paul Humboldt 101, Roseville 86, St. Croix Lutheran 83, Luck/Frederic/Grantsburg/Siren (Wis.) 81.5, St. Paul Highland Park 71.5, St. Paul Como Park 45, Brooklyn Center/Concordia Academy 26.5, St. Paul Washington 20, Benilde-St. Margaret’s 19.

WRESTLING • GIRLS

JAN. 17

EAST RIDGE TOURNAMENT

Stillwater 207, Waconia 78.5, St. Paul Johnson 69, Pine City/Hinckley-Finlayson 66, East Ridge 53.5, Cooper 45, Park of Cottage Grove 33, Cretin-Derham Hall 29, Medford 3.

JAN. 16

ST. CROIX LUTHERAN TOURNAMENT

Apple Valley 187.5, Roseville 128, St. Paul Como Park 99, WEM-JWP 96, Maple Grove 89, St. Paul Harding 68, St. Croix Lutheran 60, Chisago Lakes 59, Rosemount 58.5, Cannon Falls 55, St. Paul Humboldt 54.5, Cloquet/Esko/Carlton 52.5, Mpls. Edison 51, Armstrong 48, Mpls. Roosevelt 28, Luck/Frederic/Grantsburg/Siren (Wis.) 21, Mpls. Camden 2.

Submit scores and results for boys and girls wrestling, boys swimming, gymnastics and skiing to varsityscores@startribune.com.

Comment

About the Author

Joel Rippel

News Assistant

Joel Rippel writes about sports for the Star Tribune.

See More

More From Strib Varsity

Future Gopher Tori Oehrlein becomes second girls basketball player in state history to score 5,000 points

Girls Basketball

Comments