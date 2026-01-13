Visitation 203, Orono 197.5, Bloomington Jefferson 195. Medalist: Ava Lappi, Chaska/Chanhassen, 50.53.
NORDIC SKIING • BOYS
JAN. 10
MESABI EAST INVITATIONAL
At Giants Ridge
Duluth East 465, Ely 451, Brainerd 441, Moorhead 440, Mpls. Washburn 439, St. Paul Highland Park 438, Wayzata 425, Grand Rapids 378, Orono 376, Winona 369, Rogers 343, Spring Lake Park/St. Anthony/Centennial 331, Bloomington Jefferson 326, Sartell/St. Cloud Cathedral 326, Alexandria 325, Mpls. Southwest 318, Little Falls 317, St. Paul Como Park 316, Mounds Park Academy 312, Stella Maris 312, Chaska/Chanhassen 302, Cloquet/Esko/Carlton 299, Maple Grove 295, Fergus Falls 294, St. Paul Central 287, Bemidji 276, Two Harbors/Silver Bay 267, Proctor/Hermantown 238, Park/Woodbury/East Ridge 233, Marshall 223, Mora 220, St. Cloud 217, Osseo/Park Center/Totino-Grace 211, Forest Lake 195, Benilde-St. Margaret’s 189, Minnehaha Academy 186, DeLaSalle 165, Anoka 162, Elk River/Zimmerman 152, Heritage Christian 130, Mesabi East 127, Andover 111, Coon Rapids 101, White Bear Lake 94, Sauk Rapids-Rice 79, Cook County 72, Wadena-Deer Creek 66, Duluth East 54, St. John’s Prep 19, Willmar 17, Tartan 10
Medalists: Classic (5k): Andrew Berndt, Sauk Rapids-Rice, 15:38.4. Freestyle: Peter Schulz, St. Paul Central, 16:03.4
