Minnesota high school sports scores and results for Jan. 9-10, 2026

Scores and results for boys and girls wrestling, boys swimming and skiing from around the state.

By Joel Rippel

The Minnesota Star Tribune

ALPINE SKIING • BOYS

JAN. 9

METRO WEST

At Buck Hill

Orono 183, Bloomington Jefferson 162, Chaska/Chanhassen 59. Medalist: Daniel Kinzer, Orono, 45.98.

ALPINE SKIING • GIRLS

JAN. 9

METRO WEST

At Buck Hill

Visitation 203, Orono 197.5, Bloomington Jefferson 195. Medalist: Ava Lappi, Chaska/Chanhassen, 50.53.

NORDIC SKIING • BOYS

JAN. 10

MESABI EAST INVITATIONAL

At Giants Ridge

Duluth East 465, Ely 451, Brainerd 441, Moorhead 440, Mpls. Washburn 439, St. Paul Highland Park 438, Wayzata 425, Grand Rapids 378, Orono 376, Winona 369, Rogers 343, Spring Lake Park/St. Anthony/Centennial 331, Bloomington Jefferson 326, Sartell/St. Cloud Cathedral 326, Alexandria 325, Mpls. Southwest 318, Little Falls 317, St. Paul Como Park 316, Mounds Park Academy 312, Stella Maris 312, Chaska/Chanhassen 302, Cloquet/Esko/Carlton 299, Maple Grove 295, Fergus Falls 294, St. Paul Central 287, Bemidji 276, Two Harbors/Silver Bay 267, Proctor/Hermantown 238, Park/Woodbury/East Ridge 233, Marshall 223, Mora 220, St. Cloud 217, Osseo/Park Center/Totino-Grace 211, Forest Lake 195, Benilde-St. Margaret’s 189, Minnehaha Academy 186, DeLaSalle 165, Anoka 162, Elk River/Zimmerman 152, Heritage Christian 130, Mesabi East 127, Andover 111, Coon Rapids 101, White Bear Lake 94, Sauk Rapids-Rice 79, Cook County 72, Wadena-Deer Creek 66, Duluth East 54, St. John’s Prep 19, Willmar 17, Tartan 10

Medalists: Classic (5k): Andrew Berndt, Sauk Rapids-Rice, 15:38.4. Freestyle: Peter Schulz, St. Paul Central, 16:03.4

NORDIC SKIING • GIRLS

JAN. 10

MESABI EAST INVITATIONAL

At Giants Ridge

Duluth East 439, Mpls. Washburn 422, St. Paul Central 421, Mpls. Southwest 418, Wayzata 411, Fergus Falls 398, St. Paul Highland Park 393, Alexandria 381, Elk River/Zimmerman 344, Winona 340, Brainerd 339, Forest Lake 337, Bemidji 335, Coon Rapids 310, Sartell/St. Cloud Cathedral 296, Maple Grove 283, Marshall 281, Spring Lake Park/St. Anthony/Centennial 281, Moorhead 274, Chaska/Chanhassen 262, Cook County 257, Ely 244, Proctor/Hermantown 239, Rogers 236, Little Falls 223, Cloquet/Esko/Carlton 211, Mora 206, Mounds Park Academy 201, Mesabi East 169, Park/Woodbury/East Ridge 165, St. Cloud 151, White Bear Lake 150, Anoka 145, Bloomington Jefferson 145, Stella Maris 141, Osseo/Park Center/Totino-Grace 138, Duluth Denfeld 135, Minnehaha Academy 123, Heritage Christian 116, St. Paul Como Park 111, Sauk Rapids-Rice 86, Benilde-St. Margaret’s 78, DeLaSalle 55, Orono 45, Willmar 37, Tartan 33.

Medalists: Classic (5k): Lila Golumb, Wayzata, 18:10.8. Freestyle (5k): Selah Binsfeld, Elk River/Zimmerman, 18:56.0.

SWIMMING • BOYS

JAN. 10

TARTAN INVITATIONAL

At John Glenn Junior High School

Osseo 428, North St. Paul/Tartan 355, White Bear Lake 352, St. Paul Como Park 259, Chisago Lakes 186, Bloomington Kennedy 168, Hill-Murray 156

JAN. 9

LAKE

Maple Grove 103, Hopkins 80

SOUTH SUBURBAN

Rosemount 95, Apple Valley 89

Shakopee 93, Farmington 90

ST. PAUL CITY

Central 93, Como Park 88

WRESTLING • BOYS

JAN. 10

CANNON FALLS TOURNAMENT

Ellsworth (Wis.) 161, Cannon Falls/Randolph 159.5, Woodbury 156.5, Dover-Eyota 135.5, Rosemount 130.5, Lakeville South 129, St. Charles 107.5, South St. Paul 103.5, Triton 78.5, St. Agnes 68, Prescott (Wis.) 47, Burnsville 40, St. Paul Humboldt 34.5, Faribault 31.5, Wabasha-Kellogg 28, Austin 15

JAN. 9

Kerkhoven-Murdock-Sunburg 64, St. Paul Highland Park 9

Mahtomedi 56, St. Paul Highland Park 18

WRESTLING • GIRLS

RESULTS JAN. 10

EDEN PRAIRIE TOURNAMENT

Forest Lake 111, St. Michael-Albertville 102, Apple Valley 96.5, Chatfield 89, Simley 68, Eagan 66, Hastings 59, Monticello 58, Maple Grove 53, Rush City/Braham 44, Park Center 40, Cambridge-Isanti 34, Waconia 33, Osseo 27.5, St. Paul Humboldt 24, Spectrum 22, Mahtomedi 21, BOLD 20, Belgrade-Brooten-Elrosa 19, Buffalo 19, Waterville-Elysian-Morristown/Janesville-Waldorf-Pemberton 18, Mpls. Roosevelt 16.5, White Bear Lake 14, Scott West 14, Bloomington Kennedy 13, Hopkins 12, Willmar 11, South St. Paul 9, Eden Prairie 7, Pine City/Hinckley-Finlayson 7, Mpls. Edison 6

Submit scores and results for boys and girls wrestling, boys swimming, gymnastics and skiing to varsityscores@startribune.com.

