Minnesota high school sports scores for Jan. 19-21

Scores and results from wrestling, skiing, boys swimming and gymnastics from across the state.

By Joel Rippel

The Minnesota Star Tribune

ALPINE SKIING • BOYS

JAN. 21

INDEPENDENT METRO ATHLETIC

At Buck Hill

Blake 567, Breck 497, Westonka/Providence Academy 483. Medalist: Bergen Wolter, Holy Angels/De La Salle, 45.73.

JAN. 20

SOUTH SUBURBAN

At Buck Hill

Rosemount 457, Prior Lake/Farmington 408, Eagan 397. Medalist: Bennett Simmering, Rosemount, 45.89.

ALPINE SKIING • GIRLS

JAN. 21

INDEPENDENT METRO ATHLETIC

At Buck Hill

Blake 518, St. Paul Academy 508, Westonka/Providence 493. Medalist: Sophia Wenberg, St. Paul Academy, 48.75.

JAN. 20

SOUTH SUBURBAN

At Buck Hill

Prior Lake/Farmington 338, Lakeville South 249, Apple Valley/Rosemount 247. Medalist: Brenna Peltz, Lakeville South, 47.9.

GYMNASTICS • GIRLS

JAN. 22

NORTHWEST SUBURBAN

Anoka 133.65, Osseo 131.425.

JAN. 21

LAKE

Hopkins 140.325, Wayzata 131.05. All-around: NyahSymone Britt, Hopkins, 36.15.

JAN. 20

WRIGHT COUNTY

Howard Lake-Waverly-Winsted 123.45, Glencoe-Silver Lake 120.25. All-around: Jacey Wischnack, Glencoe-Silver Lake, 34.45.

SWIMMING • BOYS

JAN. 21

SOUTH SUBURBAN

Eagan 102, Rosemount 84

ST. PAUL CITY

Como Park 94, Harding 19

JAN. 20

SOUTH SUBURBAN

Lakeville North 93, Burnsville 80

Prior Lake 109, Shakopee 79

WRESTLING • BOYS

JAN. 22

ST. PAUL CITY

Harding 42, Humboldt 35

MINNESOTA

Cretin-Derham Hall 51, St. Paul Washington 24

North Branch 49, St. Paul Harding 19

JAN. 20

MINNESOTA

Breck/Blake 56, St. Paul Highland Park/SPA 35

LeSueur-Henderson 58, St. Paul Harding 12

North St. Paul/Tartan 89, St. Paul Harding/Johnson 57

St. Paul Harding 40, Trinity 26

WRESTLING • GIRLS

JAN. 22

ST. CROIX LUTHERAN TOURNEY

Hopkins 35, St. Paul Como Park 30

St. Paul Como Park 22, St. Croix Lutheran 18

St. Paul Como Park 28, Westonka 0

Submit scores and results for boys and girls wrestling, boys swimming, gymnastics and skiing to varsityscores@startribune.com.

