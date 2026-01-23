The Minnesota Star Tribune
Scores and results from wrestling, skiing, boys swimming and gymnastics from across the state.
By Joel Rippel
January 23, 2026 at 9:06 PM
JAN. 21
INDEPENDENT METRO ATHLETIC
At Buck Hill
Blake 567, Breck 497, Westonka/Providence Academy 483. Medalist: Bergen Wolter, Holy Angels/De La Salle, 45.73.
JAN. 20
SOUTH SUBURBAN
Rosemount 457, Prior Lake/Farmington 408, Eagan 397. Medalist: Bennett Simmering, Rosemount, 45.89.
Blake 518, St. Paul Academy 508, Westonka/Providence 493. Medalist: Sophia Wenberg, St. Paul Academy, 48.75.
Prior Lake/Farmington 338, Lakeville South 249, Apple Valley/Rosemount 247. Medalist: Brenna Peltz, Lakeville South, 47.9.
JAN. 22
NORTHWEST SUBURBAN
Anoka 133.65, Osseo 131.425.
LAKE
Hopkins 140.325, Wayzata 131.05. All-around: NyahSymone Britt, Hopkins, 36.15.
WRIGHT COUNTY
Howard Lake-Waverly-Winsted 123.45, Glencoe-Silver Lake 120.25. All-around: Jacey Wischnack, Glencoe-Silver Lake, 34.45.
Eagan 102, Rosemount 84
ST. PAUL CITY
Como Park 94, Harding 19
Lakeville North 93, Burnsville 80
Prior Lake 109, Shakopee 79
Harding 42, Humboldt 35
MINNESOTA
Cretin-Derham Hall 51, St. Paul Washington 24
North Branch 49, St. Paul Harding 19
Breck/Blake 56, St. Paul Highland Park/SPA 35
LeSueur-Henderson 58, St. Paul Harding 12
North St. Paul/Tartan 89, St. Paul Harding/Johnson 57
St. Paul Harding 40, Trinity 26
ST. CROIX LUTHERAN TOURNEY
Hopkins 35, St. Paul Como Park 30
St. Paul Como Park 22, St. Croix Lutheran 18
St. Paul Como Park 28, Westonka 0
