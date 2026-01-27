Minnesota high school sports scores for Jan. 22-24

WRESTLING • GIRLS
JAN. 24
OSSEO TOURNAMENT
Milaca/Faith Christian 135, Maple Grove 123, Willmar 120, Blaine 100.5, Zumbrota/Mazeppa 97.5, Park Center 82, Osseo 80, Mpls. Edison 59, Minnehaha Academy/Concordia Academy 56, Champlin Park 52.5, East Ridge 46.5, Mpls. Roosevelt 23.5, St. Paul Central 23, Armstrong 23, Elk River 21, Rogers 18
SOUTH ST. PAUL TOURNAMENT
South St. Paul 130, Aitkin 115, St. Paul Como Park 92, St. Paul Humboldt 70, North St. Paul 53.5, Park of Cottage Grove 33, Mpls. Camden 13, Richfield 11, Austin 7
Submit scores and results for boys and girls wrestling, boys swimming, gymnastics, skiing, dance and adaptive sports to varsityscores@startribune.com.
