Minnesota high school sports scores for Jan. 22-24

Results from boys and girls wrestling, gymnastics and boys swimming from across the state.

By Joel Rippel

The Minnesota Star Tribune

GYMNASTICS • GIRLS

JAN. 24

TWO RIVERS INVITATIONAL

St. Louis Park 134.7, Mpls. Southwest 132.9, Mpls. Washburn 129.1, St. Paul Highland Park 126.9, Two Rivers 113.3, Mpls. Roosevelt/South 109.5, Mpls. Camden/Edison/North 104.85. All-Around: Parker Stob, Mpls. Washburn, 36.15.

JAN. 22

NORTH ST. PAUL QUADRANGULAR

North St. Paul/Tartan 131.75, St. Paul Highland Park 125.225, Two Rivers 106.5, St. Paul Johnson 74.1. All-around: Sydney Johnson, North St. Paul/Tartan, 36.25.

MINNESOTA

Breck 138.25, St. Louis Park 133.3. All-around: Cata Fabrega, Breck, 36.575.

SWIMMING • BOYS

JAN. 24

TRUE TEAM STATE MEET

At U. of M. Aquatic Center

Class 2A

Minnetonka 2295, Edina 2276, Wayzata 2049, Chanhassen/Chaska 1812, Lakeville North 1466, Woodbury 1319, East Ridge 1269, Stillwater 1033.5, Champlin Park 1032, Mounds View 1033.5, Alexandria 982, Duluth East 949.5.

Event winners

200 medley relay: Wayzata (Nathan Carr, Noah Landry, Jerry Lou, Benjamin Pei), 1:32.05.

200 freestyle: Grant McElwain, Woodbury, 1:44.15.

200 IM: Lou 1:51.73.

50 freestyle: Joey Zelen, Duluth East, 20.56.

Diving: Edward Frey, Edina, 471.90.

100 butterfly: Lou 50.34.

100 freestyle: Danny Bai, Mounds View, 45.36.

500 freestyle: Willy Thurk, Edina, 4:43.10.

200 freestyle relay: Minnetonka (William Finucane-Tuccio, Soonhong Chua, Rowen Irwin, Benjamin Jabs), 1:26.01.

100 backstroke: Carr 49.19.

100 breaststroke: Landry 57.82.

400 freestyle relay: Wayzata (Carr, Pei, Lou, Tristan Farrey) 3:09.09.

Class 1A

St. Thomas Academy 2128.5, Orono 1777, Northfield 1767, Breck/Blake 1681, Sartell-St. Stephen 1597, Grand Rapids 1566, Delano/Watertown-Mayer 1344, Benilde-St. Margaret’s 1209.5, Winona/Winona Cotter 1184.5, Melrose/Sauk Centre 1085, Fergus Falls 1038, Mankato West 1007.5.

Event winners 200 medley relay: St. Thomas Academy (Parker Miller, Luke Mechtel, Paidon McGuire, Kayden Greeley), 1:34.67.

200 freestyle: Will Redetzke, Northfield, 1:44.11.

200 IM: Miller 1:56.04.

50 freestyle: Mechtel 20.98.

Diving: Gideon Fish, Orono, 470.25.

100 butterfly: McGuire 51.40.

100 freestyle: Odin Bergs, Northfield, 48.80.

500 freestyle: Pascal Zeruhn, St. Thomas Academy, 4:52.11.

200 freestyle relay: St. Thomas Academy (Mechtel, Greeley, Zeruhn, Leo Ritzenthaler), 1:26.48.

100 backstroke: Bennett O’Halloran, Breck/Blake, 54.01.

100 breaststroke: Mechtel 56.62.

400 freestyle: St. Thomas Academy (Zeruhn, Ritzenthaler, Miller, McGuire), 3:11.94.

JAN. 23

SOUTH SUBURBAN

Prior Lake 119, Apple Valley 64

JAN. 22

SOUTH SUBURBAN

Apple Valley 97, Lakeville South 85

WRESTLING • BOYS

JAN. 24

MINNESOTA

Apple Valley 69, St. Paul Johnson 5

Cambridge-Isanti 52, St. Paul Johnson 24

Chaska/Chanhassen 66, St. Paul Johnson 9

St. Agnes 39, St. Paul Highland Park 35

St. Charles 53, St. Paul Highland Park 12

SOUTH ST. PAUL TOURNAMENT

South St. Paul 179.5, Park of Cottage Grove 166, Mpls. Roosevelt 164, Aitkin 121.5, Buffalo 112, Lakeville South 110.5, Austin 52, Mpls. Camden 46, St. Paul Como Park 33, St. Paul Central 32, St. Paul Humboldt 25, Richfield 20.5, Mpls. Southwest 14.5

JAN. 22

ST. PAUL CITY

Central 46, Como Park 27

Johnson 44, Highland Park 25

MINNESOTA

St. Paul Highland Park 52, Trinity 23

St. Paul Johnson 45, Trinity 26

WRESTLING • GIRLS

JAN. 24

OSSEO TOURNAMENT

Milaca/Faith Christian 135, Maple Grove 123, Willmar 120, Blaine 100.5, Zumbrota/Mazeppa 97.5, Park Center 82, Osseo 80, Mpls. Edison 59, Minnehaha Academy/Concordia Academy 56, Champlin Park 52.5, East Ridge 46.5, Mpls. Roosevelt 23.5, St. Paul Central 23, Armstrong 23, Elk River 21, Rogers 18

SOUTH ST. PAUL TOURNAMENT

South St. Paul 130, Aitkin 115, St. Paul Como Park 92, St. Paul Humboldt 70, North St. Paul 53.5, Park of Cottage Grove 33, Mpls. Camden 13, Richfield 11, Austin 7

Submit scores and results for boys and girls wrestling, boys swimming, gymnastics, skiing, dance and adaptive sports to varsityscores@startribune.com.

