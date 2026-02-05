Minnesota high school sports scores for Feb. 2-4

Mounds Park Academy 377, Mpls. South/Roosevelt 371, St. Paul Highland Park 367, St. Paul Central 351, Mounds Park Academy 366, St. Paul Academy 329, Park of Cottage Grove/Woodbury/East Ridge 308, DeLaSalle 273, Avalon/Great River 269, Blake 263, Math & Science 122.
Individual State Qualifiers
Soren Winikoff, Mounds Park Academy, 28:20.5; Eli Andre, Mounds Park Academy, 28:21.8; Dylan West, Mpls. South/Roosevelt, 28:41.7; Peter Schulz, St.Paul Central, 28:48.8; Noah Waln, St. Paul Highland Park, 29:50.6; Henry Aldrich, Park of Cottage Grove/Woodbury/East Ridge, 29:54.4; Ansel Streier, Mounds Park Academy, 30:57.4; Matthew Knapp, Minnehaha Academy, 31:26.9.
State Relay Team Qualifiers
Sam Hilton/Darien Hull, St. Paul Academy, 13:21.1; Kairav Santan/Leo Wernimont, Mpls. South/Roosevelt, 14:03.8; Carter Short/Max Francois, Mounds Park Academy, 14:14.9.
NORDIC SKIING • GIRLS
FEB. 3
