Minnesota high school sports scores for Feb. 2-4

Adaptive floor hockey, wrestling, skiing, gymnastics and boys swimming results for Feb. 2-4

By Joel Rippel

The Minnesota Star Tribune

ADAPTED FLOOR HOCKEY

FEB. 4

PI DIVISION

Maple Grove/Osseo/Park Center 9, St. Paul Humboldt 0

FEB. 3

PI DIVISION

Brainerd 3, St. Paul Humboldt 0

GYMNASTICS • GIRLS

FEB. 4

BEST OF THE TWIN CITIES MEET

At St. Paul Highland Park

Mpls. Southwest 134.55, Mpls. Washburn 129.3, St. Paul team 128.1, St. Paul Johnson 60.05. All-Around: Parker Stob, Mpls. Washburn, 36.05

NORDIC SKIING • BOYS

FEB. 3

SECTION 3

At Battle Creek Regional Park

(Top two teams advance to state)

Mounds Park Academy 377, Mpls. South/Roosevelt 371, St. Paul Highland Park 367, St. Paul Central 351, Mounds Park Academy 366, St. Paul Academy 329, Park of Cottage Grove/Woodbury/East Ridge 308, DeLaSalle 273, Avalon/Great River 269, Blake 263, Math & Science 122.

Individual State Qualifiers

Soren Winikoff, Mounds Park Academy, 28:20.5; Eli Andre, Mounds Park Academy, 28:21.8; Dylan West, Mpls. South/Roosevelt, 28:41.7; Peter Schulz, St.Paul Central, 28:48.8; Noah Waln, St. Paul Highland Park, 29:50.6; Henry Aldrich, Park of Cottage Grove/Woodbury/East Ridge, 29:54.4; Ansel Streier, Mounds Park Academy, 30:57.4; Matthew Knapp, Minnehaha Academy, 31:26.9.

State Relay Team Qualifiers

Sam Hilton/Darien Hull, St. Paul Academy, 13:21.1; Kairav Santan/Leo Wernimont, Mpls. South/Roosevelt, 14:03.8; Carter Short/Max Francois, Mounds Park Academy, 14:14.9.

NORDIC SKIING • GIRLS

FEB. 3

SECTION 3

At Battle Creek Regional Park

(Top two teams advance to state)

St. Paul Academy 396, St. Paul Central 379, St. Paul Highland Park 366, Mpls. South/Roosevelt 347, Park of Cottage Grove/Woodbury/East Ridge 316, Minnehaha Academy 306, Blake 297, DeLaSalle 229, Mounds Park Academy 185, Math & Science142

Individual State Qualifiers

Eleanor Mody, St. Paul Academy, 30:30.7; Paloma Good, St. Paul Academy, 31:25.4; Sophie Kannapiran, St. Paul Academy, 31:27.5; Anneliese Lindfors, St.Paul Central, 31:42.3; Ciara Westerhaus, Mpls. South/Roosevelt, 31:45.9; Katherine Norton-Bower, St. Paul Central, 31:46.1; Megan Snider, Mounds Park Academy, 33:17.4; Ingrid Haaland, St. Paul Highland Park, 33:51.2; Addie Corbett, St. Paul Highland Park, 33:54.2; Teagan O’Keefe, St. Paul Central, 36:40.4

State Relay Team Qualifiers

Maren Overgaard/Alyda Overgaard, St. Paul Academy, 15:18.2; Rosemarie Veeder/Louise Lindfors, St. Paul Central, 15:54.6; Madeleine Klevay/Alice Rapacz, St. Paul Highland Park, 16:13.2

SWIMMING • BOYS

FEB. 2

LAKE

Buffalo 101, Maple Grove 84

ST. PAUL CITY

Central 101, Johnson 57

Highland Park/SPA 80, Humboldt/Washington 64

SOUTH SUBURBAN

Eagan 93, Apple Valley 88

Eastview 95, Burnsville 85

Farmington 89, Lakeville South 72

WRESTLING • BOYS

FEB. 4

MINNESOTA

North Branch 61, St. Paul Highland Park 8

North St. Paul 47, St. Paul Highland Park 20

Ogilvie 41, St. Paul Johnson 28

St. Paul Johnson 51, Mpls. North 20

Submit scores and results for boys and girls wrestling, boys swimming, gymnastics, skiing, dance and adaptive sports to varsityscores@startribune.com.

