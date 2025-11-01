Skip to main content
Results from the 2025 girls cross-country state meet

Scores and times for all classes from Saturday’s championship races at Les Bolstad Golf Course.

Members of Wayzata's Class 3A champion girls cross-country team show off their trophy Saturday at Les Bolstad Golf Course. (Carlos Gonzalez/The Minnesota Star Tribune)
By Star Tribune staff

The Minnesota Star Tribune

Results of the girls cross-country state championship races Saturday at Les Bolstad Golf Course:

Class 3A

Teams

Wayzata 27, St. Michael-Albertville 93, Edina 96, Forest Lake 100, Waconia 136, Mounds View 176, Alexandria 201, Farmington 244, Duluth East 275, Prior Lake 301, Roseville 307, Stillwater 326, Owatonna 356, White Bear Lake 358, Eagan 373, Rosemount 414.

Top 30 individuals

Maddie Gullickson, Wayzata, 16:54.3

Anna VanAcker, Forest Lake, 17:31.4

Carley LaMotte, Burnsville, 17:39.6

Byrnlee Wegener, Blaine, 17:46.8

Jazleen Malherek-Osorio, Wayzata, 17:48.8

Linnea Ousdigian, Mounds View, 17:52.9

Mackenzie Myran, St. Michael-Albertville, 17:53.3

Lila Golomb, Wayzata, 17:56.9

Miley Clark, Wayzata, 18:05.0

Lauren Lansing, Farmington, 18:05.9

Lyla Drayna, Edina, 18:08.9

Isabel Mahoney, Monticello, 18:09.5

Evie Malec, Minnetonka, 18:14.9

Alissa Ledman, Wayzata, 18:16.0

Chloe Thoennes, Lakeville South, 18:24.4

Amelia Borgen, Bloomington Jefferson, 18:28.1

Ruby Demmer, Coon Rapids, 18:29.0

Audrey Schwen, Blaine, 18:31.5

Avery Hess, Waconia, 18:34.0

Maeta Williams, Forest Lake, 18:34.0

Abigail Tri, Rochester John Marshall, 18:36.3

Abigayle Vossen, St. Michael-Albertville, 18:38.9

Morgan Waechter, Hopkins, 18:39.9

Sara Gastoney, Prior Lake, 18:40.4

Cara Back, Rogers, 18:42.3

Gilliam Moser, Edina, 18:44.9

Kate Hanson, Edina, 18:45.9

April Watson, Maple Grove, 18:47.6

Kienna Loberg, Eastview, 18:51.0

Bridget Tyler, Rosemount, 18:53.0

Class 2A

Teams

Minneapolis Southwest 38, Perham 52, Northfield 110, St. Peter 143, Orono 154, Winona 193, Mankato East 195, Rocori 225, Becker 243, Hermantown 256, St. Paul Academy and Chisago Lakes 300, DeLaSalle 356, Zimmerman 377, Visitation and St. Anthony 401.

Top 30 individuals

Keira Friedrich, St. Peter, 18:03;

Annaleigh Schwab, Simley, 18:22.7;

Hannah Boese, Spectrum, 18:31.0

Annika Midness, Minneapolis Southwest, 18:33.3

Mya Werner, Delano, 18:33.9.

Cassie Wellman, Fergus Falls, 18:41.8

Tilly Mathies, Perham, 18:43.5

Makayah Petricka, Northfield, 18:44.7

Anniston Rolf, St. Francis, 18:45.7

Nora Prekker, Minneapolis Southwest, 18:46.2

Kali Schultz, Delano, 18:46.9

Annika Hall, Chisago Lakes, 18:51.9

Hope Beck, Spectrum, 18:53.2

Keira Bell, Minneapolis Southwest, 18:53.6

Aurora Kerl, Breck, 18:56.0

Landree Quint, Mankato West, 18:57.5

Annabel Schendel, Minneapolis Southwest, 18:58.0

Lucia Penner, St. Peter, 19:01.4

Sophia Engesser, Westonka, 19:04.6

Adeline Werner, Perham, 19:06.3

Carsyn Lill, Fergus Falls, 19:06.5

Elena Schroeder, Mankato East, 19:07.5

Julianna Scraper, Perham, 19:13.4

Rory Kaldor, Perham, 19:13.6

Brynn Beardsley, Faribault, 19:14.4

Caidyn Breid, Perham, 19:14.6

Gracie Morris, Perham, 19:15.0

Jasmine Murphy, Marshall, 19:15.4

Anatalya Graham, Minneapolis Southwest, 19:17.8

Kierz Wiertzema, Breckenridge, 19:18.8

Class 1A

Teams

New London-Spicer 97 (won tiebreaker), St. Cloud Cathedral 97, Mankato Loyola/Cleveland/St. Clair 104, Redwood Valley 147, Barnesville 176, Lake City 199, Trinity/Unit 201, United North Central 207, Providence Academy 225, Greenway/Nashwauk-Keewatin 230, Wadena-Deer Creek 231, NW Nighthawks 252, Rochester Lourdes 304, Lac qui Parle Valley 314, Crosby-Ironton 324, Mountain Lake/Comfrey 366.

Top 30 individuals

Margaret Duffy, St. John’s Prep, 17:55.5

Audrey Brownell, Staples-Motley, 18:14.6

Charlotte Meyer, Mankato Loyola/Cleveland/St. Clair, 18:18.0

Isabel Pass, Nova Classical, 18:21.5

Valerie Quast, Mankato Loyola/Cleveland/St. Clair, 18:29.6

Chloe Reedy, Royalton, 18:45.9

Kendra Swanson, NW Nighthawks, 18:46.8

Sophia Stencel, Maple River, 18:47.7

Karissa Anderson, Border West, 18:49.4

Olivia Yotter, Lake City, 18:52.1

Autumn Rakosnik, Lanesboro/Fillmore Central, 19:03.2

Macie Josepshon, United North Central, 19:09.2

Ari Dahl, Cromwell-Wright/Floodwood, 19:10.8

Taylor Munsch, New London-Spicer, 19:13.0

Kyla Vick, New London-Spicer, 19:17.9

Taylor Covier, Greenway/Nashwauk-Keewatin, 19:20.4

Emma Hatanpa, Winona Cotter/Hope, 19:20.7

Julieann Wobbrock, NRHEG, 19:21.3

Mari O’Connor, Goodhue, 19:24.3

Ella Towne, Providence Academy, 19:30.1

Addie Thomes, Redwood Valley, 19:30.6

Lila Quast, Mankato Loyola/Cleveland/St. Clair, 19:31.6

Rosalie Schad, St. Cloud Cathedral, 19:33.3

Anna Cash, Providence Academy, 19:33.5

Katie Johnson, Mountain Lake/Comfrey, 19:34.4

Kendra Miller, Bertha-Hewitt, 19:35.2

Elsie Leopold, Wabasso, 19:36.6

Paige Gardiner, Sibley East, 19:37.0

Gloria Hernandez, Blooming Prairie, 19:31.1

Enya Scanlon, St. Cloud Cathedral, 19:35.5

