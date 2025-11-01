Results from the 2025 girls cross-country state meet

Results of the girls cross-country state championship races Saturday at Les Bolstad Golf Course:
Class 3A
Teams
Wayzata 27, St. Michael-Albertville 93, Edina 96, Forest Lake 100, Waconia 136, Mounds View 176, Alexandria 201, Farmington 244, Duluth East 275, Prior Lake 301, Roseville 307, Stillwater 326, Owatonna 356, White Bear Lake 358, Eagan 373, Rosemount 414.
Top 30 individuals
Maddie Gullickson, Wayzata, 16:54.3
Anna VanAcker, Forest Lake, 17:31.4
Carley LaMotte, Burnsville, 17:39.6
Byrnlee Wegener, Blaine, 17:46.8
Jazleen Malherek-Osorio, Wayzata, 17:48.8
Linnea Ousdigian, Mounds View, 17:52.9
